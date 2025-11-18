INFORMACIÓNTV

Javier Gurruchaga aterriza en Alicante para celebrar los 40 años de Rock&Roll Circus

40 años cumple uno de los discos más influyentes de la historia de la música en España. Rock and Roll Circus de la mano de Orquesta Mondragón supuso un antes y un después y como no podía ser de otra manera, la ciudad de Alicante, acoge este sábado a las 22:00 en la Sala The One, uno de sus conciertos de celebración. Hablamos en La Entrevista de InformaciónTV con Javier Gurruchaga sobre lo que nos espera de su concierto en Alicante.