INFORMACIÓNTV

Alicante enciende su "Navidad Gigante" con más de 60 actividades hasta el 5 de enero

Alicante inaugura este viernes su “Navidad Gigante”, un programa que reúne más de 60 actividades hasta el día de reyes. El encendido del alumbrado, con 2,6 millones de luces LED y decoraciones renovadas, dará comienzo a unas fiestas que incluyen belenes, ferias, actividades infantiles, dinamización comercial y la llegada de las Carteras Reales y los Reyes Magos. La ciudad se prepara para vivir un mes y medio de propuestas para todos los públicos.