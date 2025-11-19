Torrecilla se despide del Hércules emocionado y sin reproches / INFORMACIÓNTV

Deja como legado el ascenso a Primera RFEF ante el Lleida en un final de temporada de película. Para la historia el haber completado dos temporada e iniciado la tercera al frente del Hércules, algo inusual en el conjunto alicantino. Rubén Torrecilla se despidió del Hércules sin reproches, con palabras de agradecimiento y con el cariño de la afición. Le faltó el ascenso a la LFP para completar su sueño, pero los negativos resultados como visitante han sido determinantes para que no complete su tercera campaña al frente del Hércules. Sus jugadores han estado presentes en el Rico Pérez para despedir con el cariño que se merece a su entrenador.