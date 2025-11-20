INFORMACIÓNTV

Alicante encenderá sus luces de Navidad un mes antes de las vacaciones

Mañana, viernes 21 de noviembre, es la fecha marcada para el encendido de las luces de Navidad en Alicante, un mes antes de que comiencen las celebraciones de esta festividad, lo que provoca un debate entre las personas que se alegran y los que piensan que puede ser algo precipitado. Además, se pone sobre la mesa el tema de la subida de precios y los gastos del día a día, lo que genera división en los puntos de vista entre los alicantinos.