INFORMACIÓNTV

Alimotor inaugura sus renovadas instalaciones de Omoda Jaecoo en Elche

La ciudad de Elche está de enhorabuena. Tan solo un año y medio después de que la marca china de automoción Omoda Jaecoo llegara al mercado español, ya cuenta con su concesionario en la ciudad ilicitana de la mano de Alimotor y sus renovadas instalaciones. La tarde de este pasado miércoles, la Avinguda de Crevillent fue testigo de la puesta en marcha del nuevo concesionario, que aspira a seguir consolidándose en la venta de vehículos nuevos.