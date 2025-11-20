INFORMACIÓNTV

D. Bernardo Salas Devesa: “Elaboramos un distintivo que tenemos todas las farmacias para que la persona que entre sepa que es un espacio seguro”

El doctor Bernardo Salas Devesa, vicepresidente de COFA, nos acompaña en “La Entrevista” de InformaciónTV para profundizar en la nueva iniciativa que convierte a más de 2.400 farmacias de la Comunidad Valenciana en espacios seguros para mujeres víctimas de violencia. Durante su intervención destaca la importancia de la formación de los profesionales y el impacto que se espera de esta medida impulsada en colaboración con la Conselleria de Igualdad.