Iberdrola entrega los Premios Globales al Proveedor del Año

Iberdrola ha celebrado en la Torre Iberdrola de Bilbao una nueva edición de sus Premios Globales al Proveedor del Año, con la participación de socios de países como España, Reino Unido, Portugal, Croacia, Corea o Países Bajos. Más de 100 compañías han asistido a un evento que este año ha dividido los galardones en seis categorías, destacando el Premio Especial Proveedor del Año, concedido a su socio británico KIRBY por su labor conjunta en la modernización de la red eléctrica de Reino Unido.