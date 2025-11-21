INFORMACIÓNTV

AEFA analiza la presión fiscal y la captación de talento

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA), en el marco de las celebraciones de su 30 aniversario, ha celebrado una jornada dividia en la Asamblea extraordinaria y dos formaciones. En la primera, la presidenta de AEFA, Maite Antón, dialoga con Sonia Diaz, socia fiscal de "Cuatrecasas" sobre la presión fiscal y el tributo de las empresas familiares. La jornada terminó con la ponencia de Rubén Montesinos: "Claves para la captación y fidelización del talento de las nuevas generaciones".