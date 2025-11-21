Benidorm acoge la proyección de "Desnudas", el documental de Esmeralda Marugán

Benidorm celebra el martes, 24 de noviembre, la proyección de "Desnudas", el documental dirigido por la periodista y académica Esmeralda Marugán que recoge los testimonios de siete mujeres de entre 50 y 90 años sobre su vida íntima, afectiva y sexual. A través de sus vivencias, marcadas por abusos, desigualdades, maternidades complejas, adicciones o procesos de superación, la obra construye un retrato sincero de varias generaciones y de las barreras que aún persisten para la igualdad real.

