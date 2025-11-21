INFORMACIÓNTV

FUNCOMA celebra la I Gala de Investigación Médica-Becas LUMED para impulsar el talento investigador de la provincia

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), a través de su Fundación FUNCOMA, celebrará el 27 de noviembre la Primera Gala de Investigación Médica–Becas LUMED en el Auditorio del Palacio de Congresos del COMA. El evento tiene como objetivo reconocer y visibilizar la labor investigadora de los médicos de la provincia y apoyar proyectos científicos desarrollados en Alicante. Durante la gala se entregará una Ayuda Extraordinaria a la Investigación Médica de 50.000 euros, considerada el momento central del acto, junto con las Becas LUMED y las ayudas de la Fundación Navarro Tripodi. La convocatoria ha recibido una amplia participación y un elevado número de proyectos, reflejando la actividad investigadora existente en la provincia. Hablamos en "La Entrevista" con la doctora Ana Segura, vicepresidenta segunda del COMA, sobre esta iniciativa que busca impulsar la carrera investigadora desde Alicante y consolidar un espacio de reconocimiento para el talento médico local.