Previsión meteorológica para el fin de semana 22-23 de noviembre

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un cielo poco nuboso. Habrá temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso ligero de las mínimas para el sábado. En general tendremos heladas débiles en el interior y el viento será moderado del noroeste, con tendencia a disminuir a flojo la tarde del sábado. En cuanto a la jornada del domingo, habrá un ligero ascenso de las máximas y las mínimas en el tercio norte y litoral norte de Alicante y el viento será flojo del oeste.