Torre de Reixes acoge una exitosa edición del encuentro profesional organizado por Martín y Santiago

El Restaurante Torre de Reixes se convirtió en el centro de todas las miradas con una nueva edición de la exposición organizada por la empresa proveedora de carne Martín y Santiago. Un espacio único donde clientes y proveedores pudieron compartir sus propuestas y productos. Este encuentro continúa siendo un eje fundamental en el que proveedores y clientes ponen de manifiesto la necesidad de mantener una comunicación fluida para disfrutar de un producto de calidad y priorizar este modelo frente al de las grandes superficies.

