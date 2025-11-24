INFORMACIÓNTV

La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó encara la recta final de la campaña con incertidumbre por los mercados

José Enrique Sánchez, presidente del Consejo Regulador de la DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, visita el plató de Información Televisión en “La Entrevista” en el ecuador de la campaña de la uva de mesa. Una fruta cultivada en el valle del Vinalopó a la que está afectando la lentitud de los mercados y “hay uvas que se han tirado a la bodega”. La campaña de la DOP comenzó a mediados de agosto con la variedad negra, victoria, italiana, la doña maría...