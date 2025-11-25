INFORMACIÓNTV

La Bienvenida a la Navidad de Vectalia destinará la recaudación a un proyecto de la Asociación Parkinson Alicante

La Bienvenida a la Navidad organizada por el grupo Vectalia se celebrará el próximo 1 de diciembre en el restaurante Maestral. Un evento solidario que destinará su recaudación a la Asociación Parkinson Alicante. Ezequiel Moltó, director de Comunicación de Vectalia, y Mar Quesada, presidenta de la Asociación Parkinson de Alicante, cuentan en “La Entrevista” cómo va a ser la Bienvenida y qué proyecto realizará la asociación. Quesada afirma que utilizarán la recaudación en “un proyecto de accesibilidad para reformar los cuartos de baño de la sede y que sean accesibles para todos”.