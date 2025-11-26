INFORMACIÓNTV

Así es Convistas, el restaurante con la postal más bonita de Alicante

Con casi 100 metros de altura, en lo más alto del Hotel Alicante Gran Sol, el restaurante Convistas se impone para vivir una de las miradas más bonitas de toda la ciudad. Con una oferta gastronómica que combina lo mejor del producto local y un toque internacional, este espacio se postula como una de las referencias culinarias de la capital de provincia. Hablamos en "La Entrevista" con Javier Luri, director del Hotel Alicante Gran Sol by Meliá, sobre todas las novedades del restaurante.