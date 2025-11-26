INFORMACIÓNTV

Iberdrola renueva su compromiso con el fútbol femenino y lo amplía hasta 2030

Iberdrola vuelve a dar un paso al frente y renueva su impulso al fútbol femenino… esta vez, hasta 2030. El anuncio lo ha hecho su presidente, Ignacio Galán, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde la selección española ultima su preparación para la final de la Liga de Naciones ante Alemania. Galán ha querido enviar un mensaje directo de apoyo a las jugadoras, destacando que millones de mujeres se ven reflejadas en sus éxitos y que la igualdad es el motor de esta apuesta deportiva