Manuel Villar, concejal de Deportes de Alicante: "Queremos que la ciudad sea protagonista en muchos eventos deportivos"

Con la I Maratón Internacional Elche-Alicante a la vuelta de la esquina, la ciudad se prepara para el que será uno de los eventos deportivos más importantes de los últimos años. Con más de 4.000 corredores de más de una decena de países, la prueba pone de manifiesto que este tipo de actividades suponen un impulso económico notable para ambas ciudades. Hablamos con Manuel Villar, concejal de Deportes y vicealcalde de Alicante, sobre la maratón y cuál es la importancia de esta prueba para exportar el nombre de la ciudad en todo el panorama deportivo internacional.