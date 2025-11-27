INFORMACIÓNTV

Juan de Dios Navarro, diputado de Cultura: "Debemos defender el valenciano en nuestra programación"

Un nuevo hallazgo en la Illeta del Banyets en El Campello, la apertura de la nueva exposición del MARQ, la gira por Japón de ADDA Simfónica o la V edición de los Premios Alicantinos de Cultura Miguel Hernández son alguno de las actividades y actos más importantes que han cubierto la actualidad cultural en nuestra provincia. De todos ellos, y cuáles serán las novedades en 2026, hablamos en "La Entrevista" de InformaciónTV con Juan de Dios Navarro, diputado de Cultura de la Diputación de Alicante.