Phlox, el primer espacio de datos nacional enfocado al comercio y consumo digital

El Club Información ha sido el lugar donde se ha celebrado el Dataspace Forum I, el primer foro celebrado en la Comunidad Valenciana dedicado en exclusiva a los Espacios de Datos y en el que se ha presentado Phlox, el espacio de datos desarrollado por Recursos en la Red (ReR). El foro ha comenzado con las palabras del director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, seguido de la apertura de Jerónimo Mora, secretario autonómico de Innovación. Tras la apertura, ha intervenido Paloma Díaz-Regañón de Miguel, representante del CRED dentro de la Dirección General del Datos, una ponencia previa a la presentación de Phlox por Daniel Compaño, manager de Desarrollo de Negocio de ReR, y Álvaro Rubio, data scientist y data engineer de la empresa. El acto se ha cerrado con la Mesa Keynote «Innovación a través de los datos y el talento», moderada por Alberto Mera, director de Desarrollo de Negocio de ReR y en la que han participado ponentes de compañías de primer nivel. Desde Google Yago Cid, sales executive de Google Cloud; por parte de Ayming, José Luis Soto, senior consultant Grants; en representación de Fortinet, Francisco Arcia, SASE Sales Specialist; además de Alejandro García Morales, CEO de BitBan Technologies, y Leonardo Salom Muñoz, Chief Data Officer de Mindden.