Talleres, visitas guiadas o showcookings :así será la Feria de Navidad de Xixona 2025

Con la llegada de la Navidad, la provincia de Alicante se viste con sus mejores galas para recibir unas fechas tan señaladas. Sin embargo, Xixona lo vive de una forma diferente. Catalogado como el 'Lugar más dulce del Mundo, Xixona es el municipio donde nace uno de los productos más emblemáticos de estas fechas: el turrón. Alrededor de este dulce vuelve a centrarse una nueva edición de la Feria de Navidad de Xixona que podrá disfrutarse del 4 al 8 de diciembre con el humorista valenciano Arturo Valls como embajador. Hablamos de todo y ello y más con Isabel López, alcaldesa de Xixona, en La Entrevista.