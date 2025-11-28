INFORMACIÓNTV

Beto quiere que su equipo mantenga la personalidad lejos del Rico Pérez

El domingo el Hércules buscará en Tarragona dejar de ser el peor visitante de la categoría y sumar su primer triunfo del curso lejos del Rico Pérez. En la previa Beto Company ha afirmado que "Nàstic y Hércules son dos aspirantes y seguro que estarán al final peleando por el ascenso". El técnico ha recalcado la importancia de "tener personalidad en los partidos a domicilio y que mejor que demostrarlo en un estadio top como el del domingo". Company recupera a Rojas y Fran Sol tras cumplir partido de sanción ante el Betis Deportivo, pero esconde sus cartas y no deja claro si repetirá once o habrá novedades en la alineación. Más información