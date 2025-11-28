INFORMACIÓNTV

La I Gala Becas LUMED consagra a Alicante como referente en investigación médica

La provincia de Alicante celebró anoche la I Gala Becas LUMED, un encuentro que reunió a más de 500 asistentes y que situó al Colegio Oficial de Médicos (COMA) como motor de la investigación médica. El momento más destacado fue la concesión de la Ayuda a la Investigación Médica 2025, dotada con 50.000 euros, al proyecto del Dr. Enrique de Madaria y la Dra. Lorena María Bernal, dedicado a desarrollar nuevos biomarcadores para diagnosticar la insuficiencia pancreática exocrina.