INFORMACIÓNTV

Manuel Gudeán: “Jo Hamya pertenece a una generación que ha venido a impugnar comportamientos y actitudes naturalizadas desde hace tiempo”

Alba Editorial, en su colección Alba Contemporánea, ha editado el libro “El hipócrita” de Jo Hamya. La editorial barcelonesa es la primera en traducir al español a una de las autoras británicas más prometedoras y que enfrenta estilos de vida y discursos generacionales en sus textos. Este libro trata de Sophia, una joven autora que estrena una obra basada en la vida de su padre, un escritor famoso, y traza una crítica incisiva y muy ingeniosa de los usos y costumbres sexuales de los hombres de su generación. Sobre esta novela hablamos en “La Entrevista” de InformaciónTV con el editor Manu Guedán, de Alba Editorial, que señala que “las nuevas generaciones, como Jo Hamya, han llegado para impugnar muchas cosas que estaban naturalizadas desde hace mucho tiempo”.