INFORMACIÓNTV

Taller Creativo diseña flores inmortales con papel de seda

“Os voy a enseñar a hacer unas flores muy especiales porque no se van a morir nunca”, con estas palabras comienza Aurora Domenech, la presentadora de Taller Creativo un nuevo capítulo del espacio más colorido de InformaciónTV. La directora y experta en proyectos creativos y decorativos no tarda en desvelar el secreto: las flores están creadas con papel de seda, crepé o pinocho. Este será el material base para seguir las indicaciones y poder trazar unas flores diferentes que compartir. Además, como es habitual en esta última temporada, la audiencia puede compartir sus creaciones —y también preguntar sus dudas— a través de las redes sociales en las cuentas de Las Flores de Aurora y de InformaciónTV.