Manuel Palma: “Hay un estigma social hacia la adicción que es totalmente erróneo”

El director del centro TECA y especialista en rehabilitación de adicciones, Manuel Palma, vuelve a este espacio de "La Entrevista" en InformaciónTV para demostrar el estigma social que hay hacia la adicción. Además, nos revela las dificultades que están teniendo a la hora de abrir nuevos centros y la necesidad de que el paciente sea capaz de seguir un plan diseñado que le ayude a romper patrones de conducta disfuncionales.