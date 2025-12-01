INFORMACIÓNTV

Rafael Muñoz Guillena: “El GPT valenciano ‘Aitana’ está en fase de instrucción”

Rafael Muñoz Guillena. secretario general del CENID, catedrático lenguajes y sistemas informáticos de la Universidad de Alicante (UA) y presidente de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural (SEPLN) participa en “La Entrevista” de InformaciónTV dedicada al avance y regulación de la inteligencia artificial. Muñoz Guillena señala que en el CENID están trabajando en la elaboración de una inteligencia artificial generativa que sea capaz de hablar en valenciano y traducir al instante otros idiomas.