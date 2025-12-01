Así ha sido el foro 'Más Europa' organizado por INFORMACIÓN, Casa Mediterráneo y la EUIPO
Desde este 1 de diciembre, productos como las muñecas de Onil, las alfombras de Crevillent o el calzado de Elche pueden solicitar una nueva indicación geográfica protegida para artesanía e industria, un sello europeo que gestionará la EUIPO desde Alicante y que aspira a lograr un impacto similar al de las denominaciones de origen agroalimentarias. La presentación de esta figura, que la Comisión Europea considera de gran potencial económico, se dio a conocer en el foro “Más Europa”, organizado por INFORMACIÓN, Casa Mediterráneo y la propia EUIPO