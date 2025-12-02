Vectalia celebra su Bienvenida a la Navidad en el Maestral

Vectalia celebra su Bienvenida a la Navidad en el Maestral

INFORMACIÓNTV

Vectalia celebra su Bienvenida a la Navidad en el Maestral

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Después de 12 años de tradición, Vectalia inaugura un año más la Navidad con un acto solidario. Con la presencia de representantes institucionales, trabajadores, empresarios y un gran número de invitados, la celebración se llevó a cabo con un tentempié, música y ambiente navideño. La entrada requería abonar un mínimo de 35€ y todo lo lo recaudado con las donaciones tanto de los presentes como de la fila 0 se destina, esta vez, a la Asocación Párkinson de Alicante. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents