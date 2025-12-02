INFORMACIÓNTV

Vectalia celebra su Bienvenida a la Navidad en el Maestral

Después de 12 años de tradición, Vectalia inaugura un año más la Navidad con un acto solidario. Con la presencia de representantes institucionales, trabajadores, empresarios y un gran número de invitados, la celebración se llevó a cabo con un tentempié, música y ambiente navideño. La entrada requería abonar un mínimo de 35€ y todo lo lo recaudado con las donaciones tanto de los presentes como de la fila 0 se destina, esta vez, a la Asocación Párkinson de Alicante. Más información