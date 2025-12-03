INFORMACIÓNTV

Ana Poquet: “Trabajamos un modelo turístico de calidad que respeta el destino y la identidad alicantina”

Alicante bate récords en turismo en un 2025 en el que se ha aumentado el número de visitantes tanto a través de vuelos como por la llegada de cruceristas, que seguirán aumentando el próximo año tras el acuerdo firmado con Costa Cruceros. La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet, participa en “La Entrevista” de InformaciónTV donde hace balance del sector y señala tres ejes imprescindibles en las acciones turísticas: accesibilidad, digitalización e innovación.