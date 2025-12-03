Antonio Bernabéu, diputado de Infraestructuras: "El Plan Planifica supone un impulso esencial para los pequeños municipios de Alicante"

Más de 100 millones de euros repartidos entre los 141 municipios de la provincia de Alicante. Estas son las creedenciales del Plan Planifica, una de las líneas de ayuda de la Diputación de Alicante más importantes. Conocemos de manos de Antonio Bernabéu, diputado de Infraestructuras, cuáles son las claves de este plan y cómo de fundamental es para los municipios con menos recursos en la provincia.