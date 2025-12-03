INFORMACIÓNTV

Pérez Llorca reestructura el Consell, refuerza a Camarero y prescinde de Merino

Un día después de su toma de posesión, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado un Consell renovado con cambios de competencias, nuevas incorporaciones y la creación de áreas estratégicas. Pérez Llorca, que asumirá la gestión de la política lingüística, sitúa a Susana Camarero como vicepresidenta primera —ahora sin la portavocía— y crea una Vicepresidencia Segunda liderada por Pepe Díez Climent, que también será secretario del Consell. Más información