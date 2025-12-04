INFORMACIÓNTV

Beto Company quiere que su equipo siga mejorando y sumando triunfos

El nuevo técnico del Hércules, Beto Comany, afronta el sábado su tercer partido al frente del equipo. El preparador quiere que su plantilla siga mejorando y asimilando conceptos, pero manteniendo una buena línea de resultados en el Rico Pérez. Advierte que "vamos a tener delante al Torremolinos, uno de los equipos revelación de la temporada. Debemos mejorar, perfeccionar y trabajar mucho para poder sumar los tres puntos". Beto no descarta rotaciones y cambios en la alineación, quiere tener a todo el plantel activado, pero no duda en el relevo de Samu Vázquez que está sancionados, "el sábado seremos Galvañ y diez más", sentencia. Más información