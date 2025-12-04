Beto Company quiere que su equipo siga mejorando y sumando triunfos

Beto Company quiere que su equipo siga mejorando y sumando triunfos

INFORMACIÓNTV

Beto Company quiere que su equipo siga mejorando y sumando triunfos

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

El nuevo técnico del Hércules, Beto Comany, afronta el sábado su tercer partido al frente del equipo. El preparador quiere que su plantilla siga mejorando y asimilando conceptos, pero manteniendo una buena línea de resultados en el Rico Pérez. Advierte que "vamos a tener delante al Torremolinos, uno de los equipos revelación de la temporada. Debemos mejorar, perfeccionar y trabajar mucho para poder sumar los tres puntos". Beto no descarta rotaciones y cambios en la alineación, quiere tener a todo el plantel activado, pero no duda en el relevo de Samu Vázquez que está sancionados, "el sábado seremos Galvañ y diez más", sentencia. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents