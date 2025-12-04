INFORMACIÓNTV

INFORMACIÓN y Prensa Ibérica felicitan las fiestas reuniendo a representantes de toda la provincia

El jardín de la Diputación de Alicante acogió por segundo año el brindis navideño organizado por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, ya consolidado como una cita clave para los 141 municipios de la provincia. Alcaldes, diputados y representantes del ámbito periodístico y político se reunieron para reforzar la unión y el compromiso con el bienestar de los alicantinos. El acto simboliza el inicio de un nuevo año cargado de retos de cara a 2026. Más información