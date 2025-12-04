INFORMACIÓNTV

Raúl Asencio une Chocolate de Perú y Herbero de Mariola en la edición limitada 2025 de su panettone

Raúl Asencio ha vuelto a dar el pistoletazo de salida a la Navidad con el lanzamiento de su Panettone Edición Especial 2025, una propuesta exclusiva que este año combina cacao procedente de Perú con el característico Herbero Mas d’Andia de la sierra de Mariola. El Teatro Wagner de Aspe se transformó de nuevo en el escenario que marca el inicio festivo, acogiendo la presentación de este panettone de la Pastelería Raúl Asencio Todos los detalles los comentamos en La Entrevista de InformaciónTV