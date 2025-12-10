INFORMACIÓNTV

Montserrat Angulo Perea: “Alicante necesita 2800 enfermeros más para llegar a la media nacional”

El Colegio de Enfermería de Alicante expone sus reivindicaciones en “La Entrevista” de Información TV. La presidenta de la institución profesional de la enfermería alicantina, Montserrat Angulo Perea, señala tres asuntos a tratar y mejorar en la sanidad y el campo profesional de la enfermería: la prescripción de medicamentos, la falta de profesionales en hospitales y la necesidad de especialización porque, afirma, “estamos formando especialistas que luego no tienen un puesto especifico para trabajar”.