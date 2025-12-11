INFORMACIÓNTV

El profesorado de Alicante sale a las calles para manifestar sus condiciones

Los sindicatos han convocado protestas y manifestaciones en diferentes puntos de la provincia para presionar por una mejora de las condiciones laborales en la enseñanza. Multitud de maestros y maestras han dejado las aulas para unirse a esta marcha que busca reclamar un aumento salarial, el refuerzo de las plantillas, la derogación de la Ley de Libertad Educativa del Consell, la reducción de las ratios y la mejora de las infraestructuras educativas y recuperación de los presupuestos recortados. Además, algunos representantes de la oposición del Ayuntamiento de Alicante, entre ellos Compromís, han secundado esta reivindicación y exigen cambios al Gobierno.