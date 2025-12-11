INFORMACIÓNTV

Los veterinarios alicantinos promueven una adopción responsable durante las navidades

Hoy en La Entrevista de InformaciónTV contamos con la presencia de José Miguel Vega Ordóñez, veterinario colaborador del Colegio de Veterinarios de Alicante y responsable de la atención clínica en la Protectora de La Nucía, un centro reconocido por su labor en la defensa y cuidado de los animales. José Miguel, junto con sus compañeras de la clínica, atienden y cuidan a todos los perros y gatos que llegan a la protectora, muchos de ellos víctimas de accidentes, abandono o maltrato. En estas fechas navideñas, en las que aumenta la adopción, y lamentablemente también el abandono, queremos hablar con él sobre la adopción responsable y recordar que los animales son una responsabilidad a largo plazo.