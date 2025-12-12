INFORMACIÓNTV

David Guardiola, concejal de fiestas de Elda: "El Mercado de Navidad se ha convertido en un elemento indispensable en nuestras fiestas"

Elda ya luce en todo su esplendor como Ciudad de Navidad. Tras el encendido del alumbrado el pasado 28 de noviembre y con una programación que llena de actividades todos los barrios, la ciudad encara uno de sus fines de semana más especiales con la celebración del V Mercado Navideño. El concejal de Fiestas, David Guardiola, hace balance del inicio de la campaña navideña en La Entrevista, destaca las novedades de este año —como el nuevo recorrido de la Cabalgata, el Campamento Real en el Jardín de la Música y la ampliación de la iluminación y la animación comercial— y explica por qué esta Navidad 2025 está siendo una de las más completas y vibrantes de los últimos años.