Terra Natura Benidorm celebra el nacimiento de dos titíes algodón, una especie en grave peligro de extinción

Terra Natura Benidorm ha dado la bienvenida a dos nuevas crías de tití algodón , una de las especies de primates más amenazadas del mundo. El nacimiento, que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre, corresponde a la quinta camada de la pareja reproductora formada por Martina y Basel, progenitores de ocho crías en gestaciones anteriores. En este parto múltiple llegaron a nacer tres ejemplares, aunque uno de ellos no logró sobrevivir, algo frecuente en alumbramientos de esta especie. Las dos crías que han salido adelante evolucionan favorablemente y muestran un comportamiento adecuado a su fase de desarrollo. Al nacer, los titíes algodón apenas alcanzan los 30–40 gramos y requieren un contacto constante con los adultos del grupo.

