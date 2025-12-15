INFORMACIÓNTV

Finestrat celebra con éxito su Mercado Navideño y llena de magia la Plaça de la Unió Europea

Finestrat ha vivido este pasado fin de semana una de sus citas más esperadas con la celebración del Mercado Navideño, que del 12 al 14 de diciembre convirtió la Plaça de la Unió Europea en un animado espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Artesanía, gastronomía tradicional, decoración navideña y un completo programa de animación infantil, música en directo y pasacalles, junto a la visita de Papá Noel, marcaron una edición que volvió a consolidarse como referente del ambiente navideño en la comarca.