El sabor de la cocina francesa acompaña Alicante en las fiestas navideñas

En la avenida Benito Pérez Galdós haciendo chaflán con General Marvá se encuentra un punto para degustar la cocina tradicional de la burguesía francesa en pleno corazón de Alicante. Un espacio en el que recordar a grandes franceses, hijos adoptivos de nuestra tierra, como Bardín o los orígenes de Maisonnave con un hostelero que ya ha escrito su nombre en la historia gastronómica de la ciudad. Marcel Artigues regenta el Marcel Street Club- Café Bistro y acude a “La Entrevista” de InformaciónTV donde detalla las principales cualidades de la cocina gala.