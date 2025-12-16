INFORMACIÓNTV

La Fundación Mediterráneo inaugura la exposición "Encuentros / Trobades"

El CADA de Alcoy acoge la inauguración de la exposición Encuentros/Trobades, en la que asistieron del alcalde de Alcoy, Toni Francés, además del presidente de la Fundación, Luis Boyer o también Carmen Velasco, comisaria de la exposición. Esta es una propuesta de la Fundación Mediterráneo centrada en la obra gráfica como forma de creación artística entre los siglos XVIII y XX. La muestra reúne más de 250 piezas procedentes de la colección de la Fundación y el recorrido abarca desde Los Caprichos de Goya hasta piezas de artistas contemporáneos que podrán visitarse hasta octubre de 2026.