La Fundación Jorge Alió y la Diputación de Alicante presentan los resultados de la campaña de prevención ocular

Uno de cada tres ciudadanos no se revisa nunca la vista y casi un 35 % no se ha tomado jamás la presión intraocular. Así lo revela la última campaña de prevención ocular realizada en el MARQ por la Diputación de Alicante y la Fundación Jorge Alió. En las revisiones gratuitas, realizadas a 134 personas, se detectaron signos de envejecimiento ocular en el 43 % de los casos y posibles indicios de glaucoma en más del 4 %, lo que refuerza la importancia de la detección precoz para evitar enfermedades visuales graves.