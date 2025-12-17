INFORMACIÓNTV

El titánico reto de Clinton Sumner: 400 km por las montañas alicantinas para visibilizar la salud mental

El atleta de ultadistancia Clinton Sumner se ha propuesto un nuevo reto para culminar 2025. Su objetivo es realizar un circuito circular que recorra montañas alicantinas como la Aitana o el Puig Campana en una carrera de 400 kilómetros con más de 24.000 km de desnivel. El lector puede hacerse una idea de la magnitud del reto con las comparaciones: 400 kilómetros es el equivalente a 9 maratones y media y el desnivel será como completar 3 Everest. El objetivo de esta carrera es visibilizar los problemas de salud mental,.