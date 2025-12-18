INFORMACIÓNTV

Beto ve a su equipo preparado para ganar lejos del Rico Pérez

Beto Company espera que su equipo ofrezca ante el Marbella la misma imagen que en ante el Atlético Sanluqueño, pero esta vez logrando la victoria. El técnico elogió la calidad del oponente, pese a su mala situación en la clasificación, pero ve a su equipo preparado para lograr por fin sumar los tres puntos lejos del Rico Pérez. El preparador prefiere centrarse en el partido, aunque destacó que el cuerpo técnico tiene muy definidos los perfiles que pretende incorporar en el mercado invernal para mejorar la calidad de la plantilla. Más información