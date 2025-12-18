INFORMACIÓNTV

Bioparc organiza el desfile de perros en busca de acogida

La protectora Adopta Un Perro Abandonado (A.U.P.A.) y la Fundación BIOPARC organizan el desfile de perros en busca de un hogar. Un evento que reunirá alrededor de cuarenta canes, de los que 15 son víctimas de la fatídica dana del pasado 29 de octubre de 2024. El acto se celebrará el domingo 21 de diciembre a las 12 del mediodía con el objetivo de encontrar un hogar antes de Navidad en el que estos perros sean felices. Por otro lado, en relevancia a la fecha, desde Fundación Bioparc recuerdan el compromiso de bienestar animal y la responsabilidad de cuidar a cualquier ser vivo que pueda llegar a una nueva familia ya que "no son juguetes".