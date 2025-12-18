Secciones

INFORMACIÓN celebra la Navidad 2025 con entidades, empresas y trabajadores

Las instalaciones del Diario Información han sido escenario de uno de los encuentros navideños más destacados de la provincia. La tradicional comida de Navidad, celebrada junto a entidades, empresas y trabajadores de esta casa, se ha convertido en un espacio de convivencia y encuentro para compartir las felicitaciones propias de estas fechas. El acto ha servido, además, para intercambiar impresiones, reforzar vínculos y poner en común los deseos y retos de cara a un 2026 ilusionante, marcado por la colaboración, el crecimiento y nuevos proyectos compartidos.

