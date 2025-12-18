INFORMACIÓNTV

Nati Algado hace balance del 2025 en Finestrat y presenta los proyectos más importantes del próximo año

Una semana después de su toma de posesión como alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, ha hecho balance de un año 2025 importante para Finestrat con la puesta en marcha de proyectos que pretenden cambiar el municipio de la Marina Baixa. Además. Algado, acompañado de la corporación municipal, ha presentado cuáles serán las líneas de trabajo para 2026 con cinco ejes fundamentales como la juventud, la cultura, el deporte o el bienestar social.