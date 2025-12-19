INFORMACIÓNTV

José Mancebo: “Este año vamos a la conquista de Callao en Fitur”

La provincia de Alicante y el Patronato de Turismo de la Costa Blanca se preparan para comenzar la campaña de 2026 en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Esta mañana, el patronato se ha reunido con alrededor de setenta alcaldes, concejales, técnicos y asociaciones para contemplar las líneas estrategias y las novedades que desplegará la Costa Blanca en la feria, que tiene un objetivo: “Vamos a conquistar Callao”. Tras la reunión, José Mancebo nos ha acompañado en “La Entrevista” de Información TV, donde se ha tomado el pulso del turismo en la provincia, la inclusión de la montaña alicantina en La Vuelta y los objetivos para el próximo año.