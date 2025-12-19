INFORMACIÓNTV

Taller Creativo se vuelca con la Navidad

En este capítulo, Aurora Domenech lo tiene claro: “Vamos a realizar la manualidad más chula que vais a ver en Navidad”. Una artesanía creativa para niños y adultos con la que construir un árbol en diferentes tamaños. Para construir junto a la presentadora, siguiendo las instrucciones que señala en Información TV, se necesita una maceta, hoja de pino, palo de madera, alambres y elementos de decoración como la naranja o el tomate cocinados al horno o el musgo. Un árbol realizado con unos elementos al alcande de todos los bolsillos. Una propuesta para disfrutar en familia, despertar la creatividad de los más pequeños y llenar el hogar de espíritu navideño.